網民熱話：魚肚塞滿黑珠粒超惡心　專家話你知係乜

近日有釣魚愛好者釣得一條芝麻斑，惟開膛破肚後竟發現魚肚內滿布大量黑色粒狀物體。網民看過照片後，均表示十分惡心，並對這些「黑珍珠」議論紛紛。

芝麻斑由網民SG Gary上周五（4日）在青馬大橋附近水域釣得。從貼文附圖可見，魚肚內含數十粒黑色如棋子般大小的粒狀物體，部分呈白色。事主形容黑色物體狀似「黑糖珍珠」，當他劏開魚身後即大驚，「嚇到個心離一離」，又指物體「唔會郁，唔似寄生蟲，係咪腫瘤嚟？」於是向網民請教：「有冇人知道呢啲係咩東東？」事主後來表示已棄置該魚。

網民看過圖片後紛紛表示惡心，「好恐怖啊」、「睇到都毛管戙」。有人則調侃「雞有雞寶，魚有魚寶，發達喇...可能有藥用價值，食咗長生不老。」亦有人嘗試解答：「估計係寄生蟲卵之類」，有人則附圖稱黑色物體是一種名為「格留蟲」的寄生蟲。

香港魚類學會會長莊棣華表示，相信該芝麻斑患上魚類常見的寄生蟲病，而該些黑色物體是其中一種微孢子蟲，屬單細胞寄生蟲。他指，一旦魚類受感染，寄生蟲會吞噬宿體內細胞，令其減少食欲，令宿主變得消瘦，這種病在石斑中頗常見，對海產業的影響頗大。莊分析網上圖片，認為寄生蟲集中在腹腔內，周邊部位相信並未受感染，只要切除有問題的部分，亦可食用。但他提醒，若魚過瘦，或切開時發現肉質變壞，顏色暗啞或發黑，則應棄置。

香港海鮮業聯合總會主席李彩華表示，芝麻斑肚內「生嘢」情況偶爾都會發生，但將有問題部位切除後仍可食用。

網民有話說：

Kwok Wing Tang：20年前的芝麻斑也有這些東西，放心食

Wai Chun：啱啱飲完杯珍珠奶茶未消化得及

Jim Lei：小心駛得萬年船，食少條冇事嘅，夾硬食落去有咩冬瓜豆腐就大X鑊...

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