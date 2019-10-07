修例風波：示威重創旅遊業　十一假期訪港客銳減31%

剛結束的十一假期本是入境香港的旅客高峰期，惟因持續近4個月的反修例風波，令本港旅遊業進入「寒冬期」。根據入境處數字顯示，9月29日至10月6日期間，訪港入境旅客銳減，只錄得2,642,271人次，較去年同期下跌31%，其中最繁忙的出入境口岸羅湖更下跌40%，入境人次只有合共605,915。

香港上周六(5日)起正式實施《禁止蒙面規例》，進一步激發示威抗爭，多個港鐵車站遭受嚴重破壞，多條鐵路長時間停駛。過去周末(5日及6日)，入境旅客只有473,633人次，較去年同期的890,912人次，減少46.8%。單是羅湖口岸，兩日入境人次只有36,215，上周六單日更分別只有423人入境及534人次出境。至於港珠澳大橋在上周六及周日，分別只有14,776及21,369旅客入境。

東網統計過去一星期各出入境管制站的旅客抵港數字，由9月29日至10月6日，入境旅客人次只有2,642,271，較去年期的3,841,132下降31%。去年9月啟用的高鐵西九龍站，過去8日共有153,457旅客入境，較去年同期銳減50%；機場的入境旅客亦只有457,719人次，較去年同期下跌21%。