修例風波：13間普通科門診下午暫停　文憑試有科目延期

反修例風波下衝突不斷，港鐵服務半癱瘓，公共服務大受影響。香港考試及評核局今(7日)宣布，受惡劣交通情況影響，原定今午4時15分至7時30分舉行的香港中學文憑試丙類(其他語言)科目口試，將會取消。有關延期的安排將會稍後公布。

香港紅十字會輸血服務中心宣布，因應今日各區交通情況，所有捐血站下午5時起暫停服務。

醫院管理局表示，因應各區的交通情況，並以病人及員工安全為首要考量下，醫管局轄下13間普通科門診診所將暫停下午診症服務；至於已經預約的門診病人，則要在稍後另約診症時間，診所會盡量為受影響的病人提供適切協助。

13間普通科門診下午停診：

筲箕灣賽馬會普通科門診診所

貝夫人普通科門診診所

香港仔賽馬會普通科門診診所

觀塘社區健康中心

聖母醫院家庭醫學診所

柏立基普通科門診診所

油麻地賽馬會普通科門診診所

戴麟趾夫人普通科門診診所

瀝源普通科門診診所

石湖墟賽馬會普通科門診診所

大埔賽馬會普通科門診診所

屯門診所

元朗賽馬會健康院

另外，馬會宣布所有場外投注處今午6時停止服務。