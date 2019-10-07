政Whats噏：病人求醫生紙准戴口罩　陳沛然指是否簽發陷兩難

政府實施禁蒙面法後，惹起社會好大反彈，唔單止爆發更激烈衝突，就連醫生都隨時踩地雷。立法會醫學界議員陳沛然今日(7日)喺Facebook貼文，直指病人要求醫生寫證明要戴口罩，醫生隨時惹上官非，甚或可能釘牌。

陳沛然喺貼文中話病人呼吸不適，強烈要求醫生寫醫生紙，證明要戴口罩，如果醫生堅持唔寫，病人投訴，醫生惹上官非；若果醫生肯寫，畀其他人投訴，醫生惹上官非，可能釘牌。佢仲話喺咁嘅情況下，簡直係「公你贏，字我輸。」

貼文出街後，網友熱議，有網民話醫生應該寫證明，但要提醒病人，寫咗唔代表安全，因為唔知警察同法庭點樣處處理，而寫咗就會比較合常理，亦係醫生專業範圍，同時有網友強調「醫生專業，無可爭議」，同埋「醫生有尊業判斷……那怕人投訴……有良心才是人……不做禽獸。」

但唔少網民仍然覺得好困擾，事關佢哋都有各自嘅原因要戴口罩，例如要去醫院探病或睇醫生，質疑咁又違法？亦有網友話本身有氣管敏感，天氣唔好時就會戴口罩，但預防作用又寫唔寫得醫生紙呢？甚至有網友話普通市民出街戴口罩有犯法咩？」另有網友仲話：「可能後日就緊急立法，口罩列為處方醫藥用品」。