修例風波：沙田新城市護五星旗男子被圍毆　防暴警解圍帶上警車

男子懷疑搶去被黑衣人塗污的五星旗。(袁以諾攝)

【18:13】沙田新城市廣場宣布關門。

【17:50】沙田新城市廣場一名男子，懷疑從黑衣人手上搶走已被塗污的五星旗，引起不滿而遭多人追打，經在場市民調停後，男子在保安護送下離開時，沿途仍遭多人指罵。他曾先後登上的士及巴士，惟期間仍被拳打腳踢，及後多名防暴警員掩至，將他帶上警車。

【17:00】金鐘太古廣場約有三分二商店關門，員工稱因應港鐵安排，公司指示他們離開。商場保安則指今日無特定關門時間，但若全部店舖都沒有營業，商場會考慮關門。此外，太古城中心亦有約三分二商店提早落閘。

【16:48】屯門市廣場200多人集會，部分人戴上口罩，亦有人在中庭席地而坐摺紙鶴，期間不斷高呼口號。

【15:50】約200人聚集在太古城中心，有家長帶同子女一同高叫口號。

【15:30】沙田新城市廣場約600人聚集，有人帶同樂器演奏。

【15:00】約200人在觀塘apm商場叫口號。

反對修訂《逃犯條例》的風波持續，加上政府上周六(5日)以緊急法實施《禁止蒙面規例》，引發新一輪示威浪潮。網民今(7日)繼續發起「十八區開花」集會，下午3時起，全港各區商場均有市民聚集叫口號及唱歌。