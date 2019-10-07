政Whats噏：彭定康斥訂立禁蒙面法瘋狂　遭批顛三倒四居心險惡

香港回歸後經常回魂嘅末代港督彭定康(肥彭)，喺近月香港爆發反修例激烈衝突期間回魂次數更加頻密，仲經常對港府指指點點，肥彭近日接受英國嘅電視傳媒訪問，點名批評行政長官林鄭月娥，話如果喺冇受壓情況下自行決定訂立禁蒙面法，係「絕對瘋狂」，會引起社會抗議，仲擔憂不久將來會有人被槍殺。有學者狠批肥彭言論顛三倒四，火上加油，令香港亂上加亂。

肥彭喺訪問中，唔止點名批評林鄭訂立禁蒙面法，更指亂局出現係由於特區政府同北京嘅管治失誤，令原本非常和平嘅社會，要以街頭方式抗爭，又指有啲無參與暴力活動嘅人，都會畀人搵理由話佢哋理解暴力。

佢仲當正自己仲係港督咁教林鄭，話除非林鄭真正介入，明白對話同透過獨立調查委員會查明事件嘅重要性，否則佢對未來感到擔憂，又批評當局派持實彈槍械警員處理示威，做法荒謬，認為除非幸運，否則可能會有人被槍殺，希望英美兩國更積極發聲。

冇耐，外交部駐港公署批評肥彭嘅言論完全無視特區各界要求止暴制亂嘅主流民意，完全無視英國係禁蒙面法先行者嘅基本事實，充分暴露其虛偽、偏執、冷血嘅真實面目，目的就係為暴力分子開脫，為特區政府止暴制亂製造障礙，居心險惡，對此予以強烈譴責。

發言人又話制訂禁蒙面法符合國際社會嘅通行做法，強調香港事務純屬中國內政，再次敦促肥彭之流立即收回干預香港事務嘅黑手。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，10月1日嘅暴亂情況已去到極為嚴峻嘅局面，政府引用緊急法無可厚非，姑勿論禁蒙面法係咪奏效，但總要有方法制止暴亂。佢直指肥彭離港多年，亦非身在香港，根本唔了解香港依家有幾咁亂，而佢擔心有人被射殺嘅言論更加荒膠，反映佢迴避咗英國抗暴用咗乜嘢手法，而佢亦冇審視過殖民地年代英方抗暴嘅歷史，依家警方採取嘅手法比殖民地年代差得遠，所以肥彭所講嘅根本係顛三倒四。

陳又指肥彭等外國政客不斷批港府嘅做法，無疑係加強對示威者嘅支持，而肥彭已不在其位，就唔應該對特區政府指指點點，更唔應該把反修例事件倒果為因，肥彭咁做等如火上加油，鼓勵更多示威者上街抗爭。