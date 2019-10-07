政Whats噏：全家赴英陪開學　楊靜教囡囡要包容宿友

好多人都會送仔女去外國讀大學，換個環境又可以學識自立。中華出入口商會副秘書長楊靜(Sally)都唔例外，大女一早喺中學階段已經過咗英國留學，今年到細女英國入讀大學，Sally一家再陪細女去英國開學，順便賀佢「新屋」入伙。

Sally喺社交平台發布咗幾張一家四口陪細女去英國開學嘅相，仲有幾張囡囡BB相添！Sally話細女從小就係一個開心果，係全家嘅寶貝，既然咁寶貝緊係要全家總動員幫佢搬「新屋」啦！

Sally話細女好好彩抽中咗有獨立廁所嘅單人房，唔使同其他人共用廁所，佢哋作為父母都覺得乾淨啲、安全啲。佢哋又一齊去傢俬舖幫細女買床褥、被單同廚房用品，因為囡囡要留喺英國4年，所以買定多啲，佢仲話啲杯杯碟碟裝到成架車滿晒呀！雖然陪到囡囡入宿舍，但Sally話收拾同清潔都要囡囡自己做番㗎，大個女要自立咁話。

呢次係細女第一次離開屋企搬出去住，Sally話最難適應都係天氣，囡囡前排就打畀佢話冷親，未慣嗰邊天氣。兩個囡囡都去晒英國讀書，Sally有冇唔捨得呢？佢就話冇話捨唔捨得，最重要都喺囡囡讀得開心。佢又話希望囡囡學識包容，因為雖然囡囡有獨立房，但都要同另外5位同學共用廚房。Sally教囡囡唔好介意人哋唔即刻洗碗碟，唔好怕蝕底，要大方啲，做人冇咁計較先開心喎。