修例風波：彌敦道入夜後被堵　警旺角放催淚彈驅散

【21：18】防暴警在旺角將最少5人按地制服，並在彌敦道築防線。

【20:58】警方再在旺角警署施放催淚彈，示威者在彌敦道和旺角道交界堵路。

【20:51】警方警告多區暴徒立即停止破壞區內設施及堵路。

【19:41】防暴警沿彌敦道推進。

【19:36】有示威者向旺角警署掟玻璃樽，警方舉起橙旗並施放催淚彈。有的士駛過彌敦道時撞倒一名女子，示威者隨即追截的士，並包圍司機。

【19:29】警方表示，大批蒙面示威者晚上於旺角警署外聚集，有人挖磚，並將大型垃圾桶、鐵欄及小巴站牌等雜物置於彌敦道及太子道西交界設置路障，警方警告示威者立即停止違法行為，並會採取驅散及拘捕行動。

【19:21】有示威者在旺角警署外設路障，堵塞其中一段太子道西。

反修例衝突愈演愈烈，旺角警署屢成示威者衝擊及包圍目標。今午(7日)5時許，一名身穿黑衣男子在旺角警署外疑拍打警車，大批防暴警立即將他包圍，他其後被帶入警署內。至下午6時半，疑有警員在警署潑灑藍色液體，有傳媒及市民中招。

另外，市民多次在港鐵太子站B1出口設置花壇，即使花壇今早被清理，但下午續有人擺放鮮花，而附近旺角道則有警員指揮交通。