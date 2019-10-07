港珠澳大橋通車頭10個月僅得2億元收入　回本無期

港府斥資逾千億元興建的港珠澳大橋通車即將一年，但車流量一直偏低。有消息指，大橋年均營運支出近22億元人民幣，但大橋首10個月收入估計只有約2億多元人民幣。運輸署證實，粵港兩地政府同意放寬大橋通行政策，優先研究發放配額給一些機構，例如商會、大學及科研機構等，適時會公布詳情。有學者指大橋通車初期已車流偏低，入不敷支，擔心回本期會不斷延長。

根據港珠澳大橋項目於2008年完成的可行性研究報告，預計大橋開通初期，車流量為每日9200至1.4萬架次。不過，有數據顯示大橋自去年10月底通車至今年7月，10個月內共有約115.8萬架次車輛來往，日均車流僅約3800架次，遠不達標，當中以私家車車流量最多，佔整體約47%；其次是穿梭巴士「金巴」，佔整體約34%；貨車及貨櫃車的流量更處於極低水平，佔整體不足10%。

為了增加收入，有消息指，兩地政府早前同意進一步放寬大橋的通行政策，優先研究發放配額給一些機構。香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，大橋車流量一直偏低，擔心回本無期，最終成為大白象工程。他又指當局最初為大橋設立配額，是擔心塞爆東涌，但現時已通車一年，應大幅度開放配額，吸引商界人士使用，如果只為大學、科研機構等設立優先配額，相信作用不大。

運輸署指，粵港澳三地政府一直以循序漸進方式增加大橋跨境車輛配額數目，進一步善用大橋。