修例風波：康怡花園居民不滿警闖屋苑　逾百人聚集要求保安解釋

【21:30】鰂魚涌康怡花園居民稍早發現有防暴警進入屋苑，事件引起街坊不滿，批評保安未有制止警方闖入私人地方，大批居民今晚約9時在屋苑平台聚集，要求保安解釋。屋苑保安主管聲稱未有開門准許警方入內，並表示明日會再作詳細交代，惟居民未有接受，留在現場不肯散去。由於現場有逾百人聚集，群情洶湧，屋苑保安報警求助，大批防暴警接報趕至，再次引起居民鼓譟，批評警方騷擾居民「唔識規矩」。

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反修例示威衝突不斷，今晚(7日)衝突再次蔓延至港島。晚上8時許，太古英皇道近太古小學，再有大批示威者聚集，眾人不斷高呼抗議口號，有人搬出雜物堵路，大批防暴警到場採取驅散行動，拘捕至少4名示威者，部分示威者隨即散去，惟仍有不少人留在現場，隔路指罵警員，防暴警一度在現場持盾布陣戒備，其後收隊離開。

與此同時，銅鑼灣記利佐治街一帶亦聚集示威者，不少人戴上口罩，並高舉抗議橫額，大批防暴警到場戒備，現場未見發生衝突，氣氛大致平靜。