修例風波：港鐵指昨多個車站受攻擊　機鐵今停沿途各站

反修例風波下，港鐵持續成為示威者的攻擊目標。港鐵表示，昨（7日）晚截止11時半，各線鐵路有16個車站受到攻擊，包括車公廟站、沙田圍站、第一城站、石門站、荃灣站、黃大仙站、鑽石山站、黃埔站、將軍澳站、東涌站、兆康站、大埔墟站、大學站、太和站、沙田站及上水站，站內設施受到惡意破壞，站內人員亦被逼撤離。另外，輕鐵大棠路站、天水圍站、樂湖站、銀座站及天慈站亦遭人蓄意縱火。

港鐵亦表示，港鐵各線今日（8日）大致維持正常列車服務，然而受嚴重破壞，部分車站仍然暫停開放，個別車站出入口或設施需要較長的復修時間。為了騰空更多時間讓港鐵車務及工程團隊繼續餘下修復工作，列車服務也會提早結束。

港鐵公布今日（8日）機場快綫列車服務安排，由頭班車起，提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務；香港站、九龍站市區預辦登機手續服務正常。

政府昨日表示，鑑於今日各區交通及路面情況可能受到影響，提醒市民出行前要注意交通消息及相關公布，並呼籲僱主及學校彈性處理因交通問題而遲到或未能上班上學的情況。運輸署會與公共交通營辦商協調後於早上6時左右公布最新的公共交通情況。