飛濟州航班　香港快運延誤一日

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜跌出三甲的國泰航空，其已完成收購的香港快運航空再有航班延誤惹批評。有受影響乘客指，日前（五日）凌晨約二時乘香港快運由香港飛濟州航班，疑機組人員受交通癱瘓影響而未能趕回機場上班，導致航班延遲出發，快運回覆承認事件。

該名受影響乘客指，快運只向其賠償了一張價值六十五元的餐券；該乘客又引述快運職員指，若乘客決定不搭該航班，快運會退回機場稅。上周五晚（四日）多區有交通阻礙，港鐵亦不能提供全面服務，車站設施亦遭破壞致最後全線停駛，令全港交通大癱瘓。

翻查機管局航班資料網頁紀錄，上周六（五日）凌晨快運由香港往濟州的航班只有一班，編號為UO676D，原定五日凌晨二時十五分出發，但截至六日下午六時，該編號航班的狀況為預計延至六日凌晨二時十五分才起飛，延誤足足二十四小時。然而，除該編號航班外，截至上周六下午六時，快運所有離港航班均能於接近預訂時間表的時間內起飛。

快運回覆承認，由於上周五本港多區出現大規模集會活動，導致多種交通工具停駛，影響機組人員出勤，導致五日凌晨飛往濟州的UO676D航班需要延期一天出發。快運表示，已即時通知受影響之旅客及向他們派發機場餐券，並提供更改出發日期、更改目的地及退款安排以供選擇。