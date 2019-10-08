南昌站外違泊嚴重　乘客上落巴士險象環生

運輸署早前試行巴士禮讓措施，冀減少專營巴士出入巴士站時受阻，礙於有車輛在巴士站內或前後違泊，但港鐵南昌站外仍有專營巴士被迫路中間停車，老弱傷殘均在路中上落巴士，險象橫生。巴士工會批評當局規劃及執法不力，導致車輛肆意在巴士站違迫，建議當局巴士站附近安裝閉路電視系統，全天候監察違泊車輛及採取清理行動，確保上落巴士乘客安全。

港鐵南昌站近日有新商場及樓盤落成，商場內提供新增私家車泊位，但附近仍然出現車輛違泊。東網記者日前到南昌站A出口外的巴士站視察，於2小時內發現有約8至輛私家車在巴士站後方停泊，車上並沒有人，又有貨車在巴士站中間違泊上落貨。

涉事巴士站長達數十米，根據各專營巴士公司的網站資料顯示，有最少10條巴士路線會於該站上落客，而在記者於現場逗留期間，其有6至7班巴士駛達該站，但全部都因為巴士站遭違泊，無法駛入站內，需要在馬路中心上落客，當中有長者及小童需橫越行車線來上落車。

東網記者又到該巴士站附近的南昌站商場及富昌邨的停車場視察，發現當時兩個停車場內仍有空置車位。就讀小學六年級的何同學認為，乘客需走到馬路中心才能上巴士十分危險，認為相關車輛應該泊入停車場。市民唐小姐亦認為，車輛在巴士站違泊會影響安全。現場亦有一名澳門旅客表示，他想於該站乘搭巴士往港珠澳大橋香港口岸，但因為巴士站有車輛違泊，結果相關巴士飛站。

九巴職員權益工會理事長李國華表示，巴士站違泊問題愈來愈嚴重，他批評當局執法不力，認為單靠警員巡邏不能解決問題，促請當局在巴士站附近安裝閉路電視系統，以電腦自動向違泊車輛「抄牌」。