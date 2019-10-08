東方日報A1：政府應變乏力　市民自求多福

港鐵大部分車站連日來遭到暴徒大肆破壞，列車服務連番受阻，兩日假期後，今日市民回復上班上學，公共交通備受挑戰。港鐵昨「半癱」提供三十九個車站服務，昨晚暴徒再沿馬鐵線破壞，先後搗毀沙田圍站及第一城站內設施，同時亦破壞黃大仙、鑽石山、葵芳及上水等車站。今日仍有待評估後才決定具體服務安排，預期大量市民湧往各區巴士站乘車，巴士公司稱會按需要加密班次。運輸署只呼籲市民留意最新交通消息，預留足夠時間出行。議員批評港府無做好事前評估及應變部署，市民被迫爭搭車上班上學，而運輸署在今早六時公布最新交通情況讓公眾參考。

運輸署表示，緊急事故交通協調中心一直密切監察路面交通及公共運輸服務狀況，並與警方和公共運輸服務營辦商保持緊密聯繫，在各區道路和鐵路服務受影響時，盡快與警方和公共運輸機構協調及實施相應的交通服務安排，例如因應部分港鐵站未能正常運作，巴士或小巴營辦商適當調整服務。運輸署亦會適時透過傳媒、運輸署網頁及「香港出行易」手機應用程式向市民發放最新的交通消息。昨晚十時後，港府透過新聞處發出稿件，提醒市民留意今日交通情況，呼籲僱主體諒僱員交通問題而遲到。

九巴表示會密切留意今日客量，有需要時會加密班次及加派外勤人員疏導乘客。新巴城巴亦稱會與運輸署緊密聯繫，並密切留意各條路線運作，以及加派員工在各主要巴士站視察，班次在有需要時相應調整，盡量配合乘客要求。港鐵昨清晨表示，經過審視修復工作的複雜性，並與警方及相關部門風險評估後，重開三十九個車站，其餘五十四個車站關閉。為了騰空更多時間讓車務及工程團隊繼續餘下修復工作，列車服務提早於昨晚六時結束。

昨日荃灣線、馬鞍山線、迪士尼線暫停服務，將軍澳線只提供來往北角站至油塘站服務。東涌線只提供來往香港站至青衣站服務。其他路線有個別車站繼續關閉，服務維持約八分鐘一班。因應保安考慮及風險評估，直通車所有南行及北行班次取消。

港鐵昨晚接受查詢時稱，今日行車情況仍有待評估。港鐵續稱，確保乘客安全為首要任務，並有責任維護鐵路設施安全，因此，必須在確定車站及沿線設施在絕對安全情況下服務乘客，才會重啟相關服務。假如車站再受破壞，不排除進一步暫停服務。

另外，昨晚約八時，本港多區有大批蒙面暴徒大肆破壞。其中，在沙田，有蒙面暴徒擊碎商場玻璃，強行拉開沙田圍港鐵站的捲閘，闖入站內用硬物擊打入閘機及售票機等，以及破壞交通燈。在葵芳站，有蒙面暴徒破壞捲閘，在上水擊毀售票機及放消防用水。在相若時間，有暴徒在黃大仙及鑽石山站搞破壞，打碎站內售票機，亦開消防喉到處噴水。輕鐵亦沒有幸免，暴徒昨晚先後在大棠路站打爛設施，再撕下遮掩維修玻璃燈箱的大型膠布，全部拋到路軌上，亦有在站內燃燒物品。上述遭破壞的設施未知今早能否修復完成。

立法會議員何啟明說，今日上班上學的交通預計會是嚴峻，對於港府事前沒有做分流學生和打工仔感到遺憾，因為港鐵受損嚴重，幾乎肯定不能全面恢復通車，相關部門有必要在今日前做風險評估，再跟相關交通運輸企業研究紓緩做法，現時的被動處理，等同要打工仔和學生互相爭車搭返工返學，容易發生混亂或意外。

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