探射燈：街市優化慢吞吞　大圍拖足20年　荃灣內部無變

特首林鄭月娥於2017發表施政報告時，宣布政府會考慮採用新的興建、設計和營運模式，以改善現有的公眾街市，包括制定具體措施改善設施和管理。政府同時會投放資源提升現有公眾街市的環境。有關注團體表示，至今街市改善進展緩慢，冀望政府可以加快進度，避免令外界感覺「做啲唔做啲」。

監察公營街市發展聯盟發言人陳淑淇指，以大圍街市為例，約20年前政府已提議為街市加裝冷氣及改善配套，惟多年來都未有進展。她建議政府應加快在各區開展街市改善計劃，除了改善硬件外，更需要有整體規劃，包括外觀、管理及配套。

陳續指，政府早年曾委託顧問公司，在本港8個街市進行研究，當中包括荃灣街市。但陳透露，政府只在街市外加建擺設改善外觀，但街市內部一切依舊，有如「換湯不換藥」，陳希望未來政府可以檢視制度，按照不同地區需要進行改善工程，為街坊提供一個更好的街市。

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