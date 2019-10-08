探射燈：小販發牌制停滯　大牌檔文化瀕危

食環署多個熟食小販市場場面冷清，其中葵涌的熟食小販市場空置率高達75%，現存攤檔只靠街坊生意「吊命」；觀塘及旺角的熟食小販市場同樣空置率逾60%。有商戶認為，政府應改善牌照制度，讓大牌檔文化能承傳下去；有立法會議員批評政府「一本天書睇到老」，冀能全面檢討政策。

「以前呢度開滿晒，依家得番幾檔。」在葵涌葵榮路熟食小販市場經營麵檔的黃先生表示，麵檔持牌至今已逾40年，盛行時每天午膳時間座無虛席，與現時可謂天淵之別。隨着附近的工廠大廈轉型改建為寫字樓，現時多數做街坊生意，黃慨嘆熟食小販生意「愈嚟愈難做」，除了設施簡陋外，市場亦沒有加設冷氣。黃不希望屬於香港文化特色的大牌檔會消失，希望政府能夠進行文化保育，並指現時牌照的政策只會令熟食市場續漸式微，如果持牌人主動交出牌照或持牌人離世，牌照會被注銷，令大牌檔「自動淘汰」。

觀塘勵業街熟食小販市場有10個檔位，現時卻只剩下4檔。李先生父親早年在上址開設食店，至近月搬至另一個檔位繼續營業，現時正進行裝修。李表示，港府對於小販熟食市場態度像「自生自滅」，感覺似「等牌主離世，可以賠少啲」。李憶述約10年前，政府曾向業界推出政策，協助熟食小販市場排檔搬到熟食中心，但至今仍「只聞樓梯響」。

另外，旺角新填地街熟食小販市場原有12個攤檔，現時亦只剩4檔。全港公共街市販商大聯盟主席黃齊偉直指，大牌檔、冬菇亭為香港的文化遺產。熟食小販市場租金較便宜，食物價格亦經濟，大受市民歡迎，同時亦以凝聚社區，建議政府改善熟食小販市場的經營環境，讓市民能夠繼續享用屬於香港的美食。

立法會議員柯創盛認為，政府多年來未有優化及檢討有關熟食小販的牌照政策。柯建議政府可以活化較舊的小販熟食市場，再改善配套設施，例如加裝冷氣，繼而保育香港人的集體回憶。

食環署發言人表示，自1972年起，在一般情況下，政府已停發新小販牌照，包括固定攤位（熟食或小食）小販牌照。另外，設立熟食小販市場原屬過渡性措施，署方現時並無發出新的固定攤位（熟食或小食）小販牌照計劃。

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