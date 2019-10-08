Dr.東：雙膝關節置換手術　令長者健步如飛

膝關節退化是很多長者的通病，72歲的潘伯伯四年前起雙膝陸續退化，關節變形致「O型腳」出現，連上落樓梯都有難度，苦言「膝頭蓋痛到好似裂開咁!」他在今年4月透過仁濟醫院進行雙側全膝關節置換手術，數日後已經出院，術後更可健步如飛，「可以坐上層巴士看風景!」

仁濟醫院矯形及創傷外科部部門主管暨全關節置換中心主任黃耀忠表示，以往不少長者不清楚手術過程，或是膝關節置換手術尚未成熟，因而害怕進行手術，選擇忍痛過活，加上目前輪候膝關節置換手術時間頗長，動輒需要數年，長期等候會令長者痛楚加劇，影響生活。

仁濟醫院矯形及創傷外科部副顧問醫生暨全關節置換中心副主任李君哲表示，全膝關節置換是為退化膝關節換上人工關節，以減輕痛楚，提高活動能力，以及矯正下肢彎曲，適合一些功能較差、關節變形較大等，而且沒有中風、心肌梗塞及呼吸道疾病等明顯風險的病人進行相關手術。

李解釋，相對於單側膝關節置換手術，長者毋須承受二次痛楚，雙側置換只作「一次性」手術便可，包括輪候時間、術前檢查、麻醉風險、手術痛楚、住院時間甚至康復過程，手術時間花約6小時，住院時間約4至5天。

從事銷售工作的潘伯，每日不斷步行8小時，他自四至五年前發現自己膝頭開始退化，感到痛楚時會食止痛藥舒緩，走一兩級樓梯均有困難。他後來經家庭醫生轉介到仁濟醫院求診，在4月進行全膝關節置換手術，術後已能回復走路功能，能在飯後散步，生活如常。

另外，仁濟醫院全關節置換中心在2011年起開始投入服務，提供18張病床，每年進行五百宗關節置換手術，成立至今陸續引入超聲波篩查、電腦導航技術、365日物理治療服務等，持續改善醫療質素，加快病人康復進度。

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