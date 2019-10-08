網民熱話：補貼員工車資？　茶餐廳增收「附加費」　

示威不斷，港鐵一車多日封站，打工仔返工放工都是挑戰。近日有網民就發現屯門一間茶餐廳門外張貼一個加價通告，聲稱「每個餐加$5」，原因是補貼員工交通費。事件惹起網民熱烈討論，有人認為加價無可厚非，亦有人質疑是「趁火打劫」。

從網民‎Ching Man LO‎上周六（5日）在Facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」上載的照片所見，該張通告貼於大門玻璃，上面寫有「因補員工車資，每個餐加5元」。下款則是一間位於屯門的茶餐廳名字。上載照片的網民同時貼文狠批茶餐廳：「有無搞錯？趁火打劫！」

網民對事件反應兩極，有人批評茶餐廳「斂財就斂財啦」，「罷食」；亦有人質疑是否「假補貼，真加價」，「係咪真係落員工袋先？」不過有人認為加$5可接受，「真係畀員工，我會畀」、「如真係畀員工坐車津貼，我願意，依家呢個時刻，有理性嘅市民要互相扶持」、「5蚊算有良心啦」。

東網記者致電茶餐廳了解，惟表明記者身份後，員工以「好忙」為理由，立即「Cut線」。

網民有話說：

JImpulse Chan：好過小巴，80蚊位

Paul Chan：有病就唔好開啦！趁火打劫！

Chung Karson：如果真係畀員工，我又冇所謂，飲食業嘅朋友辛苦晒你哋

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：