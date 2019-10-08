修例風波：禁蒙面後首日返校　學生照戴口罩以示不滿

今日(8日)是《禁止蒙面規例》實施後的首個上學日，多區有學生發起校內戴口罩以示不滿。位於旺角的拔萃男書院，早上有數名學生戴上黑口罩前往學校，有學生被問到戴黑口罩的原因時，稱因身體不適才配戴。

就讀中二的陳同學則表明是為了反對禁蒙面法而戴黑口罩回校，認為有關立法不合理。對於教育局向學校發信要求上報學生戴口罩的數字，他批評局方做法無聊，反問：「就算數完又代表啲咩呢？」他認為學校不是公眾地方，戴口罩與否是學生的選擇，不應干預，他亦不會因教育局的言論而被嚇怕不敢戴口罩，並指在反對修訂《逃犯條例》期間已有試過戴黑口罩回校，校方一直容許，不擔心會被秋後算帳。

英華書院亦有學生戴口罩上學，並有兩名穿黑衫的校友在校門外派發口罩。英華關注組成員、中五學生簡同學表示，同學有權利戴口罩，以表達訴求和對政府的不滿。而教育局所發的指引反映不准戴口罩此事有其意義所在，不希望同學因為指引而減少戴口罩。另一名同級的王同學亦認為不許戴口罩只是教育局指引，並非犯法，他亦主張抗爭，所以戴口罩以示支持。