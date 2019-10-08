修例風波：立法會復會在即　維修大致完成塗鴉已抹清

立法會2019至2020年度一般會期開始在即，惟立法會大樓自從7月1日受到示威者衝擊後，一度完全封閉，後來亦只有限度開放。經過3個多月的維修後，大樓被破壞的設施大致修復，今早(8日)8時許重新開放大樓的1樓及2樓，而立法會行政管理委員會亦都大樓各處視察修復進度。衝擊當天被示威者掛上的橫額及已噴漆噴上的字句已清理，不過1樓仍未掛回歷屆主席油畫，大堂的仿主席座位及仿議員座位連同區徽都已經消失。

從今天開放的位置可見，1樓的主席油畫並未掛上，但同層多處被示威者以噴漆噴上塗鴉已經消失，不過部分升降機仍未開放，會議室前廳亦擺有「工程進行中」的圍欄，防止別人進入。至於會議廳方面，可以見到立法會主席座位原有的塗鴉已經被抹走，被噴污的區徽、牆壁及議員桌的塗鴉字句亦已消失。2樓方面，早前一度被取下的歷屆議員合照已經重新掛上，而塗鴉亦已清理。

至於立法會地下方面，示威區及停車場的出入口仍然封閉，多塊大型玻璃仍未重新安裝，大堂前年新增的仿主席座位、仿議員座位及區徽均不復見，僅餘一張會議室內部的背景圖片；地下大堂到處塗鴉亦已抹走，立法會餐廳及紀念品店今天都重新開放。

立法會行政管理委員會委員馬逢國在參觀會議廳後指，希望大樓不要再受到破壞，因為修復需要公帑，等同整個社會有損失，立法會進程若受到干擾，即是整個社會受影響，認為在短時間內已做好基本修復，秘書處已進了很大努力，希望會議能夠繼續順利進行。