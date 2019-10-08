修例風波：政府斥暴徒無法無天　無意用緊急法再訂新規例

反對修訂《逃犯條例》示威在禁蒙面法生效後仍未平息，多區繼續爆發連場激戰。政府今早(8日)表示，暴徒的暴力行為具有針對性，癱瘓全線鐵路系統，旨在影響市民日常生活和出行，破壞營商活動，而且針對性地大肆破壞及攻擊選定的商戶及企業旗下的商店，製造恐慌，肆意攻擊，散播恐怖意識，令香港難以恢復平靜。

政府續指，網上流傳有暴徒設置非法路障截查車輛的行為是極度違法，令香港進入危險情況，形容暴力行為已沒有底線和無法無天，政府會以最大決心制止暴力。政府又斥責暴徒殘忍地毆打市民的「私了」行為，強調任何人也不能行私刑。

被問到會否再引用緊急法頒布其他禁制規例時，政府回應指，任何新法例和政策，要時間才能看到成效，《禁止蒙面規例》只實施數日，不能現在便說沒有存在的必要性，禁蒙面是要協助警方識別和執法，更重要是增加阻嚇性，特別是針對未成年人士和青少年，而目前並無計劃再啟動緊急法訂立其他規例。

對於外國政客屢就香港局勢發言，政府指，沒有政府會認為這種狀況是和平示威，外地只會採取更嚴厲的措施，而歐美多國亦有禁蒙面法實施，希望外國政客評論時要客觀認清事件並有同理心，而不是惡意批評及為某些人撐腰，這是不負責任的行為。