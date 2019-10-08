修例風波：官媒批彭定康顛倒黑白　斥與港人福祉為敵

末代港督彭定康(肥彭)多年來都陰魂不散，對香港事務說三道四，近日接受英媒訪問時，點名批評香港政府訂立《禁止蒙面規例》的做法「絕對瘋狂」。內地官媒隨即反駁，直斥其言論刻意顛倒黑白，置法理、公義、人道於不顧，為暴力辯護、為暴徒張目，並將自己鎖定為無理、虛僞、偏執、冷血、無恥的代名詞。

官媒周二（8日）在評論文章中，批評彭定康完全無視發生在香港的種種暴行，把港府制訂《禁止蒙面規例》說成是「絕對瘋狂」，直斥他是與香港安寧和港人福祉為敵、與公理正義人道為敵的冷血狂徒。

文章指出，英國早在1723年就訂立「禁蒙面法」，為應對2011年發生的抗議示威和騷亂，英國政府再次引入該法例。因此按照肥彭的說法，英國政府早就「瘋狂」久已，其玩弄赤裸裸的雙重標準無恥極致，其虛僞的嘴臉也已定格成其政治人格的「寫真」，為世人所唾棄。

文章認為，彭定康公然對暴力行為進行美化，為暴力分子開脫，顛倒黑白地攻擊特區政府和中國政府，只是再次自我詮釋了其醜陋的政治品性，亦再次充分暴露了西方反華勢力的粗暴野蠻和險惡居心。文章最後強調，支持港府堅決回擊彭定康之流西方勢力干預香港、禍害香港的瘋狂罪惡勾當。