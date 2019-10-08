修例風波：每日訪港旅行團大減　旅業或掀裁員潮

反對修訂《逃犯條例》風波持續近4個月，各行業遭到不同程度打擊，而首當其衝的旅遊業更可能出現裁員潮。香港旅遊促進會總幹事崔定邦今早(8日)在電台節目中表示，截至昨日(7日)，今年十一假期經各陸路口岸進入香港的內地旅客數字下跌約五成，期間每天則只有10多個訪港旅行團，與去年同期每日約有200個內地團的情況大相逕庭。

根據旅遊發展局數字顯示，8月訪港旅客按年跌39.1%，今年首8個月只增加4%。崔預料，今年全年旅客數字有機會下跌，並對聖誕檔期的旅遊業情況不樂觀。他指出，旅遊業比較多自僱人士，在行內沒有工作機會時可以轉工，但很多後勤員工已經耗盡無薪假，難以預料社會事件發展到哪個地步會出現裁員潮，只表示對情況感到不樂觀，又指有從業員已經停工，部分導遊已經轉工。

對於連月發生的示威和衝突事件，港府於日前實施《禁止蒙面規例》後，會否以緊急法再推出更多新規例，崔指出旅客首要考慮的是安全，而當前香港讓人覺得不是太安心的地方，認為有措施讓政府和示威者溝通更為重要。