修例風波：立會復修4000萬埋單　下周復會連發2日黃色警示

立法會將於下周三(16日)復會。立法會主席梁君彥今(8日)表示，大會可於下周按目標復會，下周三會舉行首次會議，服務亦會陸續恢復，而立法會行政管理委員會決定下周三及周四(17日)發出黃色警示，以確保可平和及順利地復會。

他續指，立法會大樓的復修工程費用涉及4000萬港元，由建築署、立法會及機電工程署分擔支付，現時部分工程費用由立法會墊支，稍後會向政府申請撥款，而部分亦正與保險公司處理賠償事宜，但金額暫未能確立。至於大樓外牆因要訂材料，預計要到明年2月才能完成修復。

他又稱，現時準備一切如常，特首會到立法會宣讀施政報告，如果議員無法自由安全地進入立法會，便不能復會，立法會亦沒有後備方案。而目前積壓很多法案及撥款建議，關乎民生福祉，希望議員在餘下一年任期平靜下來，在谷底走出一條路。

被問到禁蒙面法是繞過立法會，他指，立法會每年都有不少先訂立後審議的法案，並非新鮮事物，會按以往機制處理，法律事務部正在處理中，其後有書面報告給議員，有關司法覆核的案件不會影響審議。