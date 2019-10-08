房署測量師與夫涉呃逾480萬房津　庫務署查證時揭發

房屋署產業測量師及其丈夫涉嫌在17年間詐騙政府逾480萬港元租屋津貼，被廉政公署起訴。被告黃淑珍及陸棟才今(8日)於區域法院同否認一項欺詐罪，案件開審。

控方開案陳詞指兩被告於1994年結婚，黃案發時為房屋署產業測量師，陸則是一電腦系統公司的部門經理。陸自1989年，每月獲得其公司的房屋津貼，而黃則在1995年亦獲得申請政府自行租屋津貼的資格，但相關公務員條例規定已婚公務員的配偶若正領取僱主任何形式的房屋福利，則該公務員不能享受「雙重福利」，即沒有資格申請租津。

而黃分別在2000年3月至2017年7月間，申請了9次租津，並在聲明中確認陸並沒有從僱主領取任何房屋津貼，兩被告皆有簽署，黃故取得逾488萬港元租津。

黃於2000年申請租津時，庫務署處曾要求黃提供陸沒有領取房津的證明，黃當時回覆指有困難，因她認為一間私人公司並無義務處理有關請求，及可能與私人條例有衝突等，遂只呈交了陸的稅單及重申陸沒有領取房津，庫務署終批准黃的申請。

至2017年8月，庫務署再要求黃提供證明不果，於是去信陸的公司查詢，陸的公司回覆指陸自1989年便已領取公司房津，及指在2000年4月曾發出一封確認信。

兩被告在2017年12月被捕，陸之後在警誡錄影會面中承認自1989年開始已由僱主處領取房津等。辯方表示將爭議有關錄影會面。