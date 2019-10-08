認兩度偷衫獲撤拒捕罪　休班警判守行為1年

五旬休班男警員先後在UNIQLO服裝店的2間分店內，偷竊共逾1500港元的衣服，第2次犯案時不配合到場警員查問。涉案休班警被控以2項盜竊罪及1項抗拒警務人員罪，案件今(8日)於觀塘法院進行審訊，被告在開審前承認2項盜竊罪，抗拒警務人員罪則獲撤銷。辯方求情指被告因情緒困擾才一時犯案，其警務工作甚有成就。法庭最終下令被告自簽2000港元及守行為1年。

控罪指，50歲被告劉志富於今年3月24日，在葵芳新都會廣場UNIQLO偷取約價值1400港元服裝，其後於今年5月6日，在觀塘道418號創紀之城5期apm的3樓UNIQLO內，偷竊一件49港元的白色童裝背心和一件79港元的白色童裝T恤。另一控罪指被告於同日抗拒警員陳志領執行職責。

辯方上呈被告的2份精神科專家報告，透露被告患有中度情緒低落，因緊張子女學業成績，及臨近退休需交還警察宿舍，擔心日後生活，才在情緒困擾下犯罪，並指被告關懷親友，不吝嗇財產，故「犯罪與其人格不符」。辯方又稱被告自18歲加入警隊，工作的32年內獲得許多嘉許成就，如2014年的佔中事件中連續工作79天，求情信中亦包括警司和40名警察同袍的撰文。惟被告因本案有機會失去工作及累積多年的長俸。

控方以被告承認2項盜竊罪為答辯條件，願意撤銷抗拒警務人員罪，指被告承認的控罪已能反映犯罪事實。被告在5月曾缺席本案的聆訊，據知是因被告曾經試圖在某大廈5樓跳樓自殺，幸得警員防止，後送院觀察。