修例風波：中大港大傍晚停課　浸大今明下午課堂取消

反修例風波下，港鐵多個車站受破壞，並會於今晚(8日)8時提到結束列車服務，香港中文大學及香港大學宣布，傍晚6時半起的課堂取消；浸會大學則指校園以至香港不安全為由，今日及明日(9日)下午4時半後的停課。

中大在官網宣布，今晚停課。通告指，由於現時公共交通服務仍受到嚴重影響，地鐵站亦將於今晚8時關閉，中大宣布今天傍晚6時半起開始的課堂將會取消。同學可向其所屬學系/學院查詢。通告指，大學於今天會如常運作。而因應公共交通服務受阻，大學已通知各學系及單位彈性處理個別學生及教職員因交通問題而遲到或缺席的事宜。另外，中大今天如常運作。

香港大學在Facebook通知學生及教職員，因最新交通情況，正常課堂至傍晚6時半，今晚的隨後課堂會取消。港大提醒居所遠離大學的學生及教職員，要預留充足交通時間。各學系負責人應根據活動的進行情況和性質，決定是否取消其他預定活動。

浸大則宣布今日及明天下午4時半起的課堂將會取消，校方認為現時校園以致整個香港並不安全，根本不宜上課。