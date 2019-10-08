患癌菲傭生前疑遭歧視趕走　友人代控僱主索償

一名菲律賓籍女傭在香港工作期間患子宮頸癌，控訴遭服務兩年的僱主殘疾歧視，包括在她出院回家休養時，對她不瞅不睬、不給她足夠食物，更將她用過的家品丟棄；而在她的病假完結後，更漏夜將她叫醒，戴上膠手套將她的個人物品塞入尼龍袋，說要中止合約將她趕出家門。女傭返回菲律賓後終病逝，她的朋友兼遺產執行人入稟區域法院，要求該名女僱主書面向女傭家人道歉，並根據《殘疾歧視條例》作出賠償。

原告Temporosa Ma. Carla Arangote，以死者Guting Joan Sarmiento的遺產執行人入稟。被告蔡昭儀(譯音)，洋名Rita，跟林姓丈夫及兩名成年子女同住將軍澳維景灣畔。

原告在入稟狀指，死者自2015年1月31日起替被告及其家人工作，並在2年約滿後獲得續約。惟於2017年3月5日，死者確趁子宮頸癌及急性腎衰竭，要入院進行血液透析、造口排尿、胃喉餵藥及放射治療。

2017年3月31日死者出院回家，並初步獲病假至4月28日，而她在被告家中受到連串歧視對待，全家人在被告指示下對她不瞅不睬，僅以便條跟她溝通，又在屋內裝設閉路電視，又沒按合約規定給她足夠食物，令她要向居於附近的朋友及教會尋求接濟。而當被告知她用過廚房內的廚具時，便將所有物品丟棄。

另外，雖然知道死者有造口不能大幅度動作，但被告仍要她睡在上格床，亦不准她使用洗衣機洗衣服。

4月24日死者再次入院，出院時獲批病假至5月1日。但在5月1日凌晨零時30分，被告將她叫醒，要她在一張日期為4月30日的中止僱傭合約信上簽署，又將她的個人物品塞入袋中，連睡衣拖鞋也不讓她換，並在凌晨1時半趕她出門口，之後病情惡化再入院，出院後她先後獲教堂及原告的僱主收留，直至10月21日返回菲律賓繼續治療。

死者在2017年5月向平機會投訴，亦到勞資審裁處控告被告無理解僱，但都因為調解失敗或死者健康情況問題而不了了之。最終死者在2018年8月18日離世。