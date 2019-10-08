男生涉企圖強姦師妹　被告曾問女童「想同我含呀？」

於2016年開學日當天，一名18歲中五男生到14歲同校「師妹」家中玩耍期間企圖強姦對方，甚至企圖將陽具塞入女生口中。現年21歲的被告陳展康否認企圖強姦及非禮罪，案件今(8日)續於高院審理。被告今早出庭自辯並否認有企圖強姦事主，並稱只是問過她：「你想同我含(口交)呀？」他又稱警方拘捕他時只稱他涉非禮，沒有說詳情，他亦因驚慌而簽署文件指口供是他自願作出。不過控方指被告的父親為當差35年的警長，被告被捕時他一直在場且沒有質疑。

被告陳展康自辯稱，2016年與X的WhatsApp對話已不斷有講情話，X亦有問被告是否鍾意他，他有答是，不過X似乎希望他公開表白，但他因膽小而不敢。他又指案發前亦曾與X談及性話題，但因X不足16歲，他怕犯法故沒有行動。

被告指案發當日，他與3名男同學到X家玩耍，3人先離開，他因要等另一男生到來而沒有離開，並在客廳玩電話。其後X突然坐在他身旁把頭挨在他大髀，其後關冷氣又叫被告跟她進房。被告當時有想過X想有親密行為，入房後2人坐床上，其後躺下，X挨落被告胸口，由胸掃落被告皮帶位置，被告感到興奮且有生理反應，他指當時衝口而出問X，「你想同我含呀？」X稱：「哎喲唔好啦。」此時電話響起，他遂出房聽電話，其男同學稱在途中，他遂在廳等候，及後3人一同打機約2小時便離開。被告強調並無發生過X所指的性侵犯事件。

被告指，X當晚與他以WhatsApp 稱「分開一下」，他覺得X因不滿他想發展地下情加上當日她如此熱情，被告卻冷落她而「嬲咗」，他亦覺自己說出「想同我含」是冒犯了她，且覺得自己像已被「飛」，其後X有再WhatsApp指摘他有強迫口交、脫她褲及乳交，而他亦有講「sorry」，他解釋當時只想着為自己說錯話而道歉，並無理會X其他指控。其後X的同學與他見面，逼他道歉時亦沒有講清楚X的指控，他亦只想着自己說錯話而道歉。

被告又稱，當日警方只稱他涉嫌干犯非禮，但並沒有講清楚具體指控。他又指因當時很驚慌，故警方叫他簽文件他便簽，無想過可以不簽，但他確認被捕時父親亦在場。控方指被告的父親為退休警長，案發時仍未退休，且當差35年，但當時並無詢問警方對被告的具體指控，被告則確認父親並無詢問。