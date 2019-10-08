禮頓專家稱RISC缺失屬管理問題　無損工程質素

沙中線紅磡站獨立調查委員會今(8日)繼續聆訊。承建商禮頓委聘的獨立項目管理專家George Wall供稱，雖然用作紀錄檢查工序有否做妥的檢查及測量申請表格(RISC form)出現缺失，但認為這只是有關文件的保存及管理問題，不認為工程質素有長遠問題。

Wall於2005年12月至2008年4月曾受聘禮頓，負責安排工程項目流程，亦曾為禮頓負責的高鐵工程擔任顧問。

根據屋宇署規定的質量監控計劃(QSP)，要求禮頓委派適任人員，全時間及持續監督鋼筋扭入螺絲帽工序。Wall認為以現時香港工程行業標準來說，難以做到「一對一」，即一名適任人員監督一名工人的工作，直指是不設實際的做法。根據由委員會委聘的獨立項目專家Steve Rowsell的說法，「一對十」的做法能確保監督工程質素，但Wall認為此做法對承建商來說不符合經濟原則，因資源投放過多。

惟委員會主席夏正民指出，屋宇署明顯已在守則中提及工程必須符合「全時間及持續」監督，直言或許僱主提出的條件是不平常或苛刻，但不代表做不到。Wall同意，但認為現今香港工程界沒有人可以提供這樣高的監督水平。

禮頓於工程期間欠交大量RISC form，Wall認為禮頓是符合檢測程序，只是文件上有不足，認為有否進行檢查及呈交跟進文件是兩回事。夏正民再次質疑，工程人員完成檢查當刻若未有即時填寫表格，難保後來補填的資料是偽造及不準確。Wall解釋工程人員一早規劃好在區域進行甚麼工序，不認為資料會被偽造。