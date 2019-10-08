涉派「福袋」誘邨民於立會補選舞弊　廉署起訴4人

廉政公署今日(8日)落案起訴深水埗一個屋邨居民組織的兩名義工，控告她們涉嫌派發「福袋」以誘使居民在2018年立法會補選(九龍西地方選區)中投票予某候選人；該兩居民另被控涉嫌同意接受「福袋」以投票予該候選人。四被告周四(10日)在西九龍裁判法院答辯，准保釋候訊。

鄧奕梅，42歲，及王維霞，52歲，同為主婦及「海麗之友社」義工，同被控一項串謀在選舉中作出舞弊行為，向他人提供利益罪名，違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》。

陳惠娟，50歲，主婦，及李謀，50歲，無業，各被控一項在選舉中作出舞弊行為，接受利益作為投票誘因罪名，違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》。

串謀控罪指，鄧及王涉嫌於2018年2月28日至3月11日期間，同與其他不知名人士串謀在該補選中作出舞弊行為，無合理辯解而提供多個「福袋」予有權在該補選中投票的海麗邨居民，作為他們投票予某候選人的誘因。每個「福袋」涉嫌載有約值100港元的日用品和食品。

另一項控罪指陳惠娟涉嫌於2018年3月5日至11日期間，在該補選中作出舞弊行為，無合理辯解而同意接受一個載有約值100港元日用品和食品的「福袋」，作為她投票予該名候選人的誘因。餘下控罪指李謀涉嫌於同期在該補選中作出舞弊行為，無合理辯解而同意接受一個載有約值100港元不明禮物的「福袋」，作為他投票予該名候選人的誘因。