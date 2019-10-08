修例風波：不滿無阻警入校　浸大生遊行促炒保安

有5名浸會大學學生日前於校園內被警方拘捕，但物業處保安職員沒有阻止，浸大學生會今日(8日)在校園遊行，聲援被捕同學及追究保安責任。學生會會長方仲賢表示，已就事件發信予校長錢大康，要求與校方對話，並與保安公司代表、物業處代表商討事件，暫未獲回覆。

遊行下午2時40分於校園內舉行，由賽馬會廣場前往逸夫行政樓，料有200人參加，部分參與同學戴上口罩。被問及會否擔心警方決意要進入校園執行禁止蒙面規例，方仲賢希望校方和保安會履行職責，在警方未有法庭手令下，不准他們內進。

學生會要求校方若未能保障同學於校內的人身安全，應立即停課，並在校園每個出入口位置委派保安站崗，及立即解僱該兩名涉事保安。

遊行隊伍到逸夫行政樓後，方仲賢要求保安代表交代，浸大物業處助理處長李先生表示，大學保安承辦商是城市護衛，事後已增加保安人手於入口大門把守和巡邏。他承認部分保安的培訓不足，承諾加強培訓，例如若警方進入校內時會詢問有否搜查令。

城市護衞代表承認當日兩名保安反應有所不足，理應先向上級要求支援，事後已終止他們在九龍塘浸大校園的工作，相信不會於其他校園當值。公司已向兩人發出警告信，調查仍進行中。