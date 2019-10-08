修例風波：十一假旅客插水　錶舖藥房生意急跌8成

反修例示威打擊旅遊及零售業，香港購物旺區商戶首當其衝。銅鑼灣售賣名錶店舖及藥房均指10.1長假的生意較往年下跌7至8成，周末旅客近乎絕迹。藥房老闆指受示威影響，交通有機會突然中斷，大商場關門，小商戶不敢營業，只能安排員工放假，盡量開源節流。

珠寶首飾店、名店、藥房滿布的購物區銅鑼灣，近月受示威堵路影響，生意大減，個別珠寶商店員直言「無心機」。

經營藥房的何先生指，10.1假期以往是生意旺季，今年近乎無旅客，生意減少7至8成，「成日要突然收舖囉，大百貨公司唔開門，我哋都唔開門，驚交通出問題，同事返唔到屋企。」他又指現時較沙士期間更慘情，「沙士都話有人嚟買消毒用品，依家客人若唔係好急用都唔嚟買藥。」他續指對於香港情況感憂慮，希望示威活動盡快平息，「大環境都係咁，都無法」。

另一售賣名錶的店員亦指今年顧客量減少7成，「無辦法，見步行步，又唔係剩係我哋，係全香港嘅事。」

港九藥房總商會副會長劉愛國指，十一期間「一日得幾團人嚟香港」，直言「都唔知點好」，無法看清前景。他指出，近月香港的社會事件令業界生意大減，平均都下跌50%至60%，在銅鑼灣及尖沙咀等遊客區，藥房的生意更激跌80%至90%，「冇客嚟，一有事(衝突)就要關門」，「(生意)唔知幾時好得返」。

香港化妝品同業協會監事長何紹忠表示，近月社會事件持續，化妝品業界的生意下跌起碼30%至50%，並指十一期間訪港旅客人數大跌一半，惟即使遊客抵港亦無法購物，「周圍都封路、封港鐵」，該段時間業界的實際銷售數字未知，而他估計跌幅「很殘忍」，形容現時業界正面對「寒冬」、「好慘」。何表示，現時無人知道近日的社會事件將於何時平息或好轉，有部分業界的連鎖店，已要求部分員工放無薪假，部分店舖就會待租約期滿後不再續租。