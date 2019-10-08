每日一片：擺明玩嘢？私家車連環閘車阻前進

在馬路因駕駛引致的爭執，總不會無緣無故的發生。近日有司機上載一段車Cam片，片中一架私家車多番在事主座駕前急煞阻擋前進，險象環生。不過網民卻認為片段被人「Cut頭Cut尾」，懷疑雙方早有積怨，質疑事主只求「圍爐取暖」。

事發於昨日(7日)下午約2時，事主Chris Li將片段上載於Facebook群組「小心駕駛(言論自由板)」。現場是屯門青山公路青山灣段，片段只有短短10多秒，當時事主駕私家車沿左線緩緩前行，期間一架黑色私家車從右線切入，擋在事主座駕前，事主扭軚企圖轉向右線越過，但對方亦步亦趨，一直緊貼其前面，但片段突然在此結束。

雖然片段看出黑色私家車駕駛極為鹵莽，不過網民認為事件亦有可疑之處。「有原因嘅，畀個序章嚟睇睇先啦」、「Cut頭Cut尾，你肯定贏晒啦！」「特登慢車，應該有前傳」，更質疑事主是「圍爐取爐」，以圖公審對方。事主隨即回應網民要求，解釋事件：「之前畀架巴士頂住同埋有架橙色Van仔，我Cut唔到線，所以我就收慢等架Van仔過埋，我先至Cut，係個XX好唔耐煩囉！」不過網民對解釋「唔收貨」，繼續圍攻事主，最後事主關閉回應功能，似懶得再解釋。