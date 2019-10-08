修例風波：鄭若驊評分陷低谷　支持率跌至單位數僅7%

香港因修訂《逃犯條例》而觸發持續近4個月的示威浪潮，政府管治班子的評分期間屢創新低。香港民意研究所今日(8日)發表最新調查報告，顯示律政司司長鄭若驊的評分及支持率淨值再次創上任以來新低。

香港民意研究所於上月30日至今月3日期間進行調查，即政府公布引用《緊急情況規例條例》訂立《禁止蒙面規例》之前進行，一共以隨機抽樣電話訪問1004名18歲或以上香港居民。

調查顯示，鄭若驊今次錄得14.7分，較上月跌3分，支持率跌到單位數只有7%，反對率更高達75%，其支持率淨值為-69個百分點，較上月大跌10個百分點，其評分及支持率淨值均為去年初上任以來新低。

特首林鄭月娥同創新低，評分較上月下跌2.6分至22.3分，反對率創新高至80%，比上次調查上升6個百分點，其支持率淨值為-65個百分點，是自2017年上任以來新低。

政務司司長張建宗錄得31.8分，支持率淨值為-24個百分點，兩者同為張上任以來的新低；財政司司長陳茂波評分下跌1.1分至26.9分創新低，其支持率淨值為-42個百分點。

13名局長方面，只有食物及衞生局局長陳肇始及環境局局長黃錦星的支持率淨值錄得正數，但兩人的支持率淨值均為個位數，分別是9個百分點及2個百分點。保安局局長李家超支持率淨值為-53個百分點，為13名局長中最低，其次為錄得-50個百分點的教育局局長楊潤雄。

另外，研究所於上周六(5日)至昨日(7日)於網上進行調查，有3成受訪者支持引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，68%受訪者表示反對，支持率淨值為-38個百分點。