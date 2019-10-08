修例風波：6月至今警拘2363人　77人涉違禁蒙面法

反對修訂《逃犯條例》風波未見平息，加上政府上周宣布實施《禁蒙面法》，加劇示威衝突。警方今(8日)說，由6月至今警方共拘捕2363人，包括1847名男子及516名女子，介乎12至83歲；其中在上周五(4日)至昨日(7日)，警方共拘捕241人，包括170名男子及71名女子，介乎12至54歲，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器。

而警方拘捕了77人涉嫌干犯《禁蒙面法》相關罪行，包括50男及27女，介乎12至41歲，其中74人涉嫌身處非法集結使用蒙面物品，另外3人於警方截查時拒絕除去蒙面物品，涉嫌沒有遵從要求而被捕。

警方表示，過去4日有逾200間商舖或公共設施被破壞，包括40個港鐵及輕鐵站，近100間店舖或銀行，議員辦事處、政府建築物，亦有至少有80組交通燈受損，形容暴徒的破壞行動比以往廣泛，非常有組織性及針對性，是有策劃的行動，令城市瀰漫惶恐氣氛。示威者針對警方的手法「攞命」，肆意向警員發動致命襲擊，亦令途人及記者受傷，完全超越文明社會的底線，社會應齊聲譴責。

警方又提到，示威者大規模破壞商戶期間，有人盜取財物，形容是「鼠竊狗偷」及「趁火打劫」。此外，警方再推出多平台「報料熱線」及專用電郵讓市民提供非緊急情報。

另外，有記者在採訪示威活動期間，被警員強行扯下面罩，多名記者在記者會上戴上「豬咀」以示不滿。警方解釋，條例新實施尚需時間磨合，會多聽警員遇到的困難，會給予更多指引及訓練。而警員處理拘捕等事件時需要與他人有安全距離，認同記者工作期間有記者證，有助減低工作上的誤會。