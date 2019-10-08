修例風波：香港社會動盪　港大宏觀經濟預測今年GDP零增長

香港大學香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目今日(8日)發表高頻宏觀經濟預測。報告指出，2019年第三季實質GDP較2018年同期下降0.1%，從2019年第二季的0.5%增長逆轉。

中美貿易摩擦、環球經濟減慢及香港社會動盪情況持續的陰霾下，香港2019下半年經濟無可避免受拖累至負增長。預期2019年第四季實質GDP按年下跌0.9%。預測2019全年實質GDP零增長，窒礙了2018全年的3%的升勢，比上次公布的全年預測下調1.8個百分點，反映本地需求急速下滑。

「香港宏觀經濟預測」是由香港大學香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目負責研究及有關工作，旨在為社會提供及時及有用的數據，以追蹤及預測短期的經濟波動。這個宏觀經濟預測，自1999年起每季定時發表。

上述研究結果乃採用「高頻」宏觀經濟預測系統而得出。該系統於1999至2000年，由香港大學亞太經濟合作研究中心與美國賓夕凡尼亞大學Professor Lawrence Klein共同研發。其後，亞洲經濟合作研究中心將系統再加改良，現時是香港經濟及商業策略研究所的研究項目。