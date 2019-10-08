多款皮膚消毒產品被揭含洋葱菌　明年起收緊銷售規管

本地多款消毒產品早前接連被揭含洋葱伯克氏菌，衞生署今(8日)公布，因應香港藥劑業及毒藥管理局決定加強規管含有氯己定的皮膚消毒產品，署方亦已更新相關指引內容，把部分含氯己定、用於皮膚的消毒產品，歸類為藥劑製品，修訂將於明年7月8日起生效。

衞生署表示，管理局經審視現行藥劑製品的定義，及參考海外對消毒產品的規管措施後，決定收緊對相關消毒產品的銷售規管。在「根據《藥劑業及毒藥條例》(第138章)將產品歸類為『藥劑製品』指引」下，氯己定相關內容已修訂，規定含氯己定及用於人或動物皮膚的消毒產品，均被歸類為藥劑製品(除另有說明外)，除非產品清楚用中英文標示為只作洗手用途，或該氯己定是用作化妝產品的防腐劑或抗菌劑。

新規管正式生效後，符合上述定義含有氯己定的消毒產品，須向管理局註冊為藥劑製品，方可在香港巿場合法售賣。衞生署指，會就管理局最新規定發信通知業界及相關持份者，而為了讓業界有充足時間準備以符合最新規定，管理局決定有關修訂將於9個月後，即明年7月8日起生效。