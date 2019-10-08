修例風波：港人消費信心灰爆　兩岸排名中包尾

反修例風波持續四個月，各行各業大受打擊，城市大學今日(8日)公布兩岸及港澳消費者信心指數調查，港人就業信心指數僅得54.4，較上季度大跌40.8%；消費信心亦降至59.9，較去年同期下降42%。在兩岸四地中，香港的消費者信心排名最末，只有52.8，較上一季度下降32%，按年亦下降37.3%。城大表示，數據反映港人信心表現是自2008第三季度以來最低。

該項調查在兩岸四地展開調查，數據反映港人對當前和未來三個月的就業及消費情況等均有憂慮，如對未來三個月就業信心指數為52.9，較上一季度下降37%。

港人對經濟發展的整體指數只有53.2，較去年同期下降44.1%；對當前經濟狀況的信心指數亦僅有52.4，較上一季度大跌41.3%；至於對未來三個月的經濟發展信心，指數亦只有53.7，較對上一季度下降了25.9%。

影響之下，港人對購買房屋亦趨保守，且最缺乏信心，相關指數只有40.5，與去年同期相比下降了20.6%，較對上季度亦下跌20.7%。

有關調查指出，整體結果反映港人信心有明顯下降，且處於自2008年第三季度指數制訂以來最低水平。