港大畢業生涉咬甩警員手指　准撤人事擔保轉區院再訊

7月14日的沙田新城市廣場衝突中，涉咬甩警員手指的港大畢業生原本被控兩項蓄意傷人、一項襲警及一項未能在規定下出示身份證明文件罪。案件今(8日)在沙田裁判法院再訊，控方申請修訂、撤銷及新增各一項控罪，即被告面對的4項控罪，依次為襲警罪、對他人身體加以嚴重傷害罪、有意圖傷人罪及公眾地方內擾亂秩序行為罪。案件將轉介至區域法院於10月29日提訊，被告保釋候訊。

控罪指，現任職法律行政人員的被告杜啟華(22歲)於今年7月14日，在沙田新城市廣場第一期，襲擊執行職務的警務人員葉卓軒、非法及惡意對梁子健的身體加以嚴重傷害、意圖使梁啟業的身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他及作出擾亂秩序的行為，意圖激使他人破壞社會安寧，或其上述行為相當可能會導致社會安寧破壞。被撤銷的控罪為未能在規定下出示身份證明文件罪。

辯方指被告能依時出席法庭，遵守各項保釋條件，故申請剔除人事擔保。控方以案件將轉介區域法院，顯示案情嚴重，認為需要有擔保人監管被告。法庭終剔除人事擔保，惟被告的保釋金需上調至2萬港元。