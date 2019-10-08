修例風波：禁蒙面法推行倉促　幼稚園向家長發信通知

反對修訂《逃犯條例》引發連場衝突，政府於上周五(4日)宣布，上周六(5日)凌晨起實施《禁止蒙面規例》。日前有家長帶同年幼子女蒙面參加遊行，表達對新規例不滿，亦有校長會早前批評政府推行新規例倉促，不少學校趕不及向家長發信及解釋。有幼稚園今(8日)在重陽長假期復課始向家長發通知信，亦有幼稚園要求家長在周四(10日)交回回條。

教育局上周五向全港學校包括幼稚園及小學發信，要求校方盡早讓家長知道規例即將實施。在港九有10多間分校的迦南幼稚園，今日向幼稚園及轄下幼兒園發家長信，懇請家長提醒子女外出時不要以任何方式遮蓋臉孔，同學們進行正常日常活動或與師長同儕相處時絕對沒有需要，亦沒有理由遮蓋臉孔。該校提醒家長，勸喻子女切勿參與可能出現混亂、危險或違法的活動。

宣道會陳元喜小學亦按教育局家長信範本發出信件，請家長提醒子女外出時不要遮蓋臉孔，以免誤墮法網。另有家長在互聯網張貼一間有幼兒園的幼稚園通告，指學校要求家長在周四將回條交回班主任。