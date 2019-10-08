修例風波：議員指禁蒙面法需時看成效　促嚴厲執行

政府近日引入《緊急情況規例條例》(簡稱《緊急法》)訂立《禁止蒙面規例》，但近數天仍不斷出現示威者衝擊多處設施，外界質疑禁蒙面法的效用。有建制派認為，現時評論禁蒙面法的成效是言之尚早，亦有人認為政府日後要逐步收緊及嚴厲執行。泛民就質疑政府「以核彈救火」，令市面更難控制。

工聯會認為，禁蒙面法是觸碰到示威者的痛處，打破示威者聲稱有人混入模仿暴徒襲擊的說法，過去數天仍有示威者施襲，坊間理解為執法過分寬鬆，令有關條例未產生真正效果，政府日後必須逐步收緊及嚴厲執行，若示威者持續變本加厲的話，警應加強執法，日後若不涉暴力，初犯應以票控方式罰款，再循序漸進增加罰則。

民建聯就認為，面對現時極端暴力的情況，政府需要採取任何有效止暴制亂的措施，推出禁蒙面法後，需要時間觀察成效，現時評論成效是言之尚早。被問到會否憂慮下周三(16日)復會情況，立法會議員陳克勤指，並無任何替代方案，認為建制泛民應呼籲各界支持冷靜開會。

民主派召集人陳淑莊指，實施禁蒙面法後，執勤警員對有關法例的熟悉程度與當局所說的有偏差，不但對記者不禮貌，亦有拘捕醫護及市民，又指政府的說法亦有挑釁意味，質疑政府想火上加油，讓香港局面愈來愈亂，利用緊急法來實施其他法律，例如延長拘捕時間，質疑政府「以核彈救火」。立法會議員楊岳橋認為，政府及建制派推出有關法例前未有評估效果。