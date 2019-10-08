兩案申暫緩禁蒙面法被拒　官指盡快正審更合適

高院原訟庭法官林雲浩上星期接連審理岑敖暉與梁國雄、及由24名泛民立法會議員提出兩宗要求撤銷《禁止蒙面規例》的司法覆核申請，並拒絕兩案之申請人要求頒發臨時禁令的要求。法官延至今日(8日)下午5時半頒發書面判詞，解釋決定之理據。

法官在24名泛民議員的案件之判詞表示，要在司法覆核未有結果之前，先頒發臨時命令暫緩法律生效，申請人一方必須能顯示到，有強力的表面證據可以證明涉案法律無效。本案涉及的《禁止蒙面規例》在上周五(4日)推出，周六(5日)生效，法庭在政府未有機會呈交證供下便在周日(6日)緊急開庭。法官指從雙方的陳詞，已可看到此案涉及重要的法律問題，需要複雜仔細的分析，不能就此斷定申請人一方有強力證據。法官因此認為，與其頒發臨時命令，更適合的做法是盡快進行正審。

法官表示，注意到近日警民衝突的暴力程度有上升趨勢，有蒙面人士毀壞公共及私人財物、縱火、投擲汽油彈及腐蝕性液體，以及打人等。在此情況下，保障公眾安全是決策的重要考慮因素。另外法官亦引用政府一方陳詞，指立法會在本月16日復會時，可以修改甚至廢除有關規例。綜合上述原因，法官決定不頒臨時命令。

至於岑敖暉與梁國雄之案件，法官就表示案件在上周五下午入稟後，到晚上開庭時，他並未要求法庭就其申請頒發訴訟許可。法官指出，只有在例外情況下，法庭才會在未批許可前先頒臨時命令；本案就連頒發許可的要求也未提出，法庭有無權頒令也有疑問。至於覆核的理據方面，法官就指就算申請人一方，也同意現時香港正處於緊急情況。雖然申請人指規例對市民自由作出不合比例的規限，但法官認為這並不足以要法庭作出臨時頒令暫緩規例生效。