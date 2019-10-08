響應「三罷」慢駛圖塞屯門公路　男子判罰社服令

被告姚志鋒今在沙田法院被判接受社會服務令80小時，另被罰款6000港元。

反對修訂《逃犯條例》風波持續，今年8月5日有市民發起「三罷」行動，當日多區交通癱瘓，有兩名司機響應網上號召，在屯門公路駕車慢駛堵塞道路，被巡邏警員拘捕。其中一名被捕司機姚志鋒早前承認違反《道路交通條例》及其附屬規例，今午(8日)在沙田法院被判接受社會服務令80小時，另被判罰款共6000港元。至於另一被告何啟善暫毋需答辯，正獲准保釋，他的案件將於本月15日再訊。

兩名被捕男司機分別是何啟善(31歲)及姚志鋒(23歲)，二人各被控違反《道路交通(快速公路)規例》，於8月5日在快速公路，即屯門公路往九龍路段的車路上，將他們的私家車停下或致使車輛停定不動。

何另被控違反《道路交通(車輛構造及保養)規例》，在駕駛其寶馬私家車時，其車輛強制性大燈(低燈)失效，車輛前擋風玻璃有約長20厘米裂紋。

姚另被控《道路交通(車輛構造及保養)規例》，在駕駛其平治私家車時，其車輛的前後車牌展示錯誤樣式的數字，司機座位前面的位置裝有視象顯示器，車窗玻璃貼上有色薄膜，姚另被控在汽車移動時使用流動電話。

姚早前承認針對他的5項控罪，據姚承認的案情指，新界南總區交通部當日清晨7時半派警車停泊在屯門公路的路肩，監察不尋常的路面情況，屯門公路的時速限制為每小時70公里，但兩名被告的車輛僅以時速20公里行駛，姚的車輛一直尾隨何的車輛；有軍裝警目睹姚僅用一隻手掌控軚盤，另一隻手則拿着手機通話。

警員曾多次向兩名被告發出警告，惟未獲理會，最終兩被告的車輛停下，警員以涉嫌危險駕駛將兩人拘捕，姚在警誡下稱：「我今日參加咗慢車運動，諗住用慢駛同停車喺道路造成堵塞，扮發生交通意外拖長堵塞時間，無諗過咁樣會畀人拉」。及後警方翻查姚車輛的車cam片段，發現兩被告事前先在汀九停車場匯合，繼而慢駛到案發位置。警方並翻查姚的手機，發現他曾用通訊程式Telegram，與網友商討堵塞屯門公路的行動。

辯方求情指，姚未經深思熟慮才干犯控罪，他已有深切悔意。最終裁判官接納感化官建議，判姚接受社服令。