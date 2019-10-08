修例風波：19歲孕婦被捕送屯院　男警留守產前病房惹抗議

反修例風波未有隨禁蒙面法生效平息，全港多區持續發生衝突。昨晚(7日)約9時半，一批示威者於屯門港鐵兆康站聚集，期間有人毀壞車站設施。大批防暴警察接報趕至，隨即於車站及兆康商場採取行動，以涉嫌非法集結及刑事毀壞等，拘捕5男5女(14至32歲)，案件交由屯門警區重案組跟進。據悉，其中一名姓林(19歲)被捕女子，已懷孕約8個月，她被捕後在一男一女警員陪同下，帶上警車，並送往屯門醫院婦產科留醫。

消息指，林女抵院後留醫產前病房，期間押解她的2名男女警員，亦曾進入她的病房，有人表示「佢係犯嚟㗎！」由於在病房內留醫的俱為女性，有孕婦因此向當值醫護人員表示抗議。警方表示，該名男警員由另一位女警務人員接替後已離去，並重申警方一直尊重個人私隱，在醫院調查任何個案或進行任何行動時，並不會影響醫院運作和病人服務。

屯門醫院發言人表示，為保障病人私隱及確保病房運作暢順，病房人員即場向警方反映了只有女警可以在病格逗留，並請盡量避免安排男警在病房駐守。院方隨後再透過和警方建立的溝通平台表達要求，目前於病房內負責看守有關人士為2名女警。