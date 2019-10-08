政府跪低擬推租金津貼　料16萬人受惠

香港住屋問題嚴峻，新一份《施政報告》下周三(16日)公布，房屋政策料是重中之重。有消息指，政府在租金津貼政策上將跪低，肯向符合資格申請公屋人士發放租金津貼，不論是否輪候公屋人士都可以申請，料有16萬人合資格。立法會議員和基層團體歡迎有關建議，一旦落實的話，可助捱貴租的劏房戶紓解燃眉之急。

快將出籠的新一份《施政報告》料有多項重大房屋政策，當中包括社會討論多年的租金津貼。據了解，構思的建議包括向符合資格申請公屋的人士推出租金津貼計劃，不論是否輪候公屋多年的申請人或劏房戶，都可受惠。

過去政府一直拒絕發放租金津貼，即使上月底重推N無津貼，一人有4500港元，二人住戶9000港元，三人住戶1.25萬港元，亦只不過是一次過生活津貼，受惠住戶10萬個，預計總額近11億港元，當局無意將計劃恒常化，而有關計劃最快也要明年7月才推出。

社區組織協會社區組織幹事戚居偉談及租金津貼的構思，不認同N無津貼與租金津貼重複，因為前者多年無推出，這段時間中，劏房租金已大幅增加，交一、兩個月租都已經沒有了。他又反駁租金津貼推高租金的說法，指沒有租金津貼，劏房也加租，這個不是單一理由。立法會議員柯創盛說，雖然政府後知後覺，但肯推肯金津貼，始終都可以幫到基層渡過難關。

此外，政府亦擬提供優惠，加快出售租者置其屋計劃餘下4萬多個未售單位。計劃可鼓勵不願購買單位的公屋戶遷到其他屋邨，或在搬遷津貼的誘因下，騰出單位給其他合資格人士選購。柯創盛認為，有關租置公屋的計劃必須要優越條件才可以吸引到租戶購買，但售價又要社會可以接受的幅度，因為公屋始終都是公共資源，政府要小心處理。

租置計劃在1998年推出，配合八萬五政策，涵蓋39個屋邨，但因同一條邨有房屋委員會大業主，又有其他公屋小業主，常常引發管理混亂問題，房委會未敢貿然擴大計劃至其他屋邨。