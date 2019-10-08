修例風波：言論惹學生包圍5小時　理大講師報警

陳偉強(右)被學生包圍5小時，期間有學生以雷射筆照射他。(互聯網)

反修例風波造成的社會撕裂蔓延至大專校園。理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強今日(8日)在油麻地校舍授課時，數十名學生不滿他日前發表要嚴懲暴徒的評論文章，遂強留他在課室內5小時，並一度將他推倒在地上。他形容學生行為猶如文革式批鬥，絕不會就其言論道歉，並在晚上到旺角警署報案。

陳偉強憶述事件經過，指下午3時到校舍教授「中西文化」，惟甫進入教室即遭大批學生指罵及圍堵，不滿他要求嚴懲暴徒的言論，又以雷射筆照射他。他曾致電校方要求報警，惟校方反勸他與學生對話解決問題，又安排一個較大的課室，以便有更多「空間」予雙方討論。

陳偉強又指，所謂的討論根本並非對話而是禁錮，他更曾遭學生推倒在地上，又指學生不斷要求他就其言論道歉及交代政治立場，被他當場拒絕，僅重申三點，包括反對暴力、尊重法治及對身為中國人感到自豪。至晚上8時，學生終讓他離開，他其後得知為何曾多次報案而未有警員到場，原來是校方不准警員進入，他對此感到失望，遂自行到旺角警署報案。

理大表示已知悉事件，大學轄下的香港專上學院院長亦已了解相關情況，已就同學的意見安排時間再作討論，同學已和平離開。