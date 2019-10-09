探射燈：海關屢破毒案　入境處服務貼心　

反修訂《逃犯條例》風波愈鬧愈大，警民衝突場面頻生，政府民望屢創新低，警隊更成眾矢之的，早前有民調發現市民對警隊的滿意度創4年新低，更是9個紀律部隊中最低。市民對警隊怨聲載道，惟對同屬紀律部隊的海關和入境處滿意度甚高。其中海關近期在掃毒方面表現神勇，先後搗破多宗龐大毒品案。至於入境處人員不但在接待市民和旅客的管制站表現誠懇有禮，現正推行的智能身份證、新一代電子特區護照等換證服務更簡便快捷，獲得市民支持。

近月遊行示威不斷，社會民怨沸騰，政府民望插水，早前有調查更發現，多次與示威者爆發衝突的警隊，市民對其滿意度跌至4年新低，在9個紀律部隊中「包尾」，評分僅得61分。但同樣經常與市民接觸的海關和入境處，則分別有73.4分和70.2分，拋離警隊。而該兩部門在去年的調查中，評分其實已創新高，反映市民對海關和入境處滿意度持續上升。

近年海關加強打擊販毒罪案，更屢次偵破重大毒品案。其中海關在今年1至8月，檢獲的522公斤可卡因，較去年同期檢獲的187公斤上升近1.8倍。而單在今年4月，海關毒品調查科更成功偵破3宗跨國販運可卡因的重大案件，檢獲共約421公斤懷疑可卡因，估計市值逾4億港元，共拘捕5人。這3宗大型案件是海關聯同歐美執法機構進行的1項多邊跨國聯合行動的部分成果，而整個行動亦成功搗破1個東歐巴爾幹半島販運可卡因集團，檢獲合共超過1噸可卡因，市值約10億港元，拘捕16人。在剛過去的暑假前後期間，海關亦打擊跨境販毒，偵破163宗案件，檢獲估計市值1.26億港元毒品。

海關在打擊不良營商手法和打擊私煙活動同樣成效顯著。其中去年4月拘捕4名作出具威嚇性營業行為的健身中心職員，涉案2人今年8月罪成被判監，是首宗健身行業違反「商品說明條例」被判監的案件。私煙方面，海關今年首8月破獲11823宗私煙案件，較去年同期增加42%，並加強堵截新興未完稅加熱煙入境，在今年7月及8月行動，在機場和各區偵破22宗案件，檢獲140萬支加熱煙。

至於入境處近年提供智能身份證及電子護照領證服務外，服務亦趨電子化。入境處將於今年稍後推出全新服務，屆時市民可以自助方式領取護照。該個領取護照服務站將在入境處總部、西九龍辦事處及即將投入服務的入境處屯門辦事處推出。不論是首次申請或續領護照，市民在提交申請時選擇使用領取護照服務站和親身領取護照，在領證期前就會收到該處的短訊通知，前往其所選取的領證地點。之後透過智能身份證和指紋核實身份，系統會提示放入舊護照以注銷，之後就會發出新特區護照，過程方便快捷，所需時間一般少於5分鐘。

入境處的全港市民換領身份證計劃，截至9月24日已簽發超過170萬張新智能身份證，當中逾120萬張是透過該計劃簽發。該處更推出多項關愛措施，包括長者同行換證和到訪院舍換證服務等，同行換證更即將擴展至殘疾人士，讓殘疾人士可與親友一同換證。而各換證中心在過去的9個多月，接獲5000封市民嘉許信。而該處在今年5月中正式展開的新一代電子特區護照，新增設的服務站辦理證件速度快，只需5分鐘就完成，5個工作天後便可領證，又提供免費拍照功能，有用過新服務的市民稱讚職員有清晰指示，申請過程流暢。

另外，入境處推廣部門以客為本的服務文化，鼓勵前線人員在執行有效的出入境管制同時，亦要以熱誠有禮的態度對待市民及旅客。以分別在去年投入服務高鐵西九龍管制站和港珠澳大橋管制站為例，在場該處人員都笑面迎人、表現友善。該處更每年舉辦選舉，選出最有禮貌的人員，得票最多者會獲香港旅遊發展局委任為香港禮貌大使，以助推動旅遊業。