青年畫家一鳴驚人 與趙無極等大師同展

青年畫家憑獨到畫技及創意的畫作，獲與大師同場展出作品。薩凡納藝術設計大學香港分校（SCAD香港）3年級學生Ira Almeda一幅將歷史概念與當代藝術表達方式相結合的畫作，獲選參與國際知名畫廊奧佩拉畫廊（Opera Gallery）舉辦的「抽象無國界：連結現代世界」群展，展覽由昨日起至本月24日舉行。

Ira Almeda只有20歲，生於長於菲律賓馬尼拉，自16歲起便參與不同展覽，今次獲選國際級知名展覽，她說非常榮幸：「從未想過自己竟有機會與從課堂上學到的著名藝術家一同參展。」她展出的作品，有首次在創作中運用的Baybayin古語， 該語言是菲律賓於西班牙殖民時期前所使用的土著文字。Opera Gallery香港總監符莎玪說：「Almeda的作品非常有趣」。

Almeda的畫作除了採用油畫及塑膠彩顏料外，還創新地將不同新繪畫元素與技巧融入創作中，微妙而抽象的顏色、符號、文字、刻意筆觸等呈現出一系列頌揚文化及人類文明的作品。

「抽象無國界：連結現代世界」群展展示了東西方藝術家，橫跨戰後至當代的傑出作品，引領觀眾探索藝術家在法國期間探討東西方抽象藝術發展的對話。是次展覽將展出由藝術家趙無極、朱德群、馮驍鳴，以及西方藝術大師Pierre Soulages及Hans Hartung從70年代至今共15件非凡的藝術作品。