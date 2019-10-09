修例風波：三成人撐《禁蒙面法》　被批執法寬鬆

政府實施《禁止蒙面規例》（禁蒙面法），香港民意研究計劃特意安排研究禁蒙面法的效應，於本月五日至七日向意見群組跟進調查，顯示只有三成人支持政府引用《緊急法》制訂禁蒙面法，反對則有六成八，支持率淨值為負三十八個百分點。經分析後發現，給予特首林鄭月娥評分愈低，愈反對引用《緊急法》制訂禁蒙面法。分析指，支持訂立禁蒙面法的受訪者中，主要認為做法依照國際先例、能夠協助執法及為犯法行為負責；反對者則認為做法破壞三權分立、製造白色恐怖、未能對症下藥等。

立法會議員陳克勤認為，政府面對極端暴力情況要採取任何有效止暴制亂的措施，現時需要時間觀察禁蒙面法的成效，評論成效言之尚早。工聯會則認為，禁蒙面法觸碰到示威者的痛處，而過去數天仍有示威者施襲，坊間理解為執法過分寬鬆令條例未產生效果，認為政府必須逐步收緊及嚴厲執行。

民主派會議召集人陳淑莊指，實施禁蒙面法後，執勤警員對法例熟悉程度與當局所言有偏差，而政府的說法亦有挑釁意味，質疑政府想火上加油，讓香港愈來愈亂，利用《緊急法》實施其他法律。浸大政治及國際關係學系客席講師黎恩灝認為，禁蒙面法令人反感的不止於法例本身，警察執法的方式同樣令人關注，反映林鄭無意修補社會撕裂，反而是擴大社會矛盾，令香港陷入水深火熱之中。